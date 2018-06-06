Ростех презентовал на ЦИПР-2018 российский аналог Skype для предприятий

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Фото: tatarstan.ru
(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). Госкорпорация «Ростех» на очередной конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2018) в Иннополисе презентовал российский аналог Skype с высоким уровнем информационной безопасности.
Корпорация продемонстрировала возможности платформы AVES-S. На стенде радиоэлектронного кластера Ростеха специалисты провели прямой сеанс видеоконференцсвязи между Иннополисом и Санкт-Петербургом.
Платформа AVES-S совмещает телефонию, видеозвонки, передачу текстовых сообщений и файлов, при этом утечка информации сведена к минимуму. Система предназначена для государственных ведомств и промышленности, отметил специалист научно-исследовательского института «Масштаб», входящего в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех», Максим Ерофеев.
«Это полноценная система видеоконференцсвязи, по своим функциональным возможностям в некоторых частях она даже превосходит Polycom. Это полностью российский продукт, разработанный совместно с компанией "ХайТэк". Само ядро движка разработал "ХайТэк", а "Масштаб" дорабатывал функционал», – рассказал собеседник агентства.
По словам Ерофеева, коммуникационная система подойдет для проведения закрытых совещаний, обмена конфиденциальной информацией и организации экстренных видеоконференций в случае чрезвычайных ситуаций.
В этом году предприятие планирует выйти на массовую реализацию программного обеспечения AVES-S, подчеркнул представитель компании.
Конференция «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) проходит в Иннополисе с 6 по 8 июня. Ключевая тема ЦИПР-2018 – «Время цифровой кооперации».
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