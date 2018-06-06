Меркель сочла невозможным возвращение России в «Большую восьмерку»

По словам канцлера ФРГ, после присоединения Крыма исключение РФ из членов G8 было неизбежно.

(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила о невозможности возвращения России в «Большую восьмерку». Она сказала об этом в Бундестаге, отвечая на вопросы депутатов, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на трансляцию Bild.

Глава Правительства ФРГ подчеркнула, что страны – члены G7 выступают за соблюдение норм международного права, а присоединение РФ Крыма было их нарушением.

В связи с этим Меркель констатировала, что «исключение России из формата G8 было неизбежным». Вместе с тем политик подчеркнула, что с российской стороной продолжает вестись диалог.