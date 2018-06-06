Гузель Яхина: Революция была ящиком Пандоры – об этом роман «Дети мои»

В Казанской ратуше писательница представила свой второй роман, посвященный жизни поволжских немцев.

(Казань, 6 июня, «Татар-информ», Ольга Голыжбина). Сегодня в Казанской ратуше состоялась презентация нового романа российской писательницы Гузель Яхиной «Дети мои». Книга появилась в продаже в июне, а тематические встречи с автором уже прошли в крупнейших залах Москвы и Санкт-Петербурга. В родной для писательницы Казани презентация вызвала ажиотаж – Малый зал ратуши был заполнен до предела.

Гузель Яхину называют самой яркой дебютанткой в истории российской литературы последнего времени, хотя отзывы о ее произведениях варьируются от восторженных до резко негативных. Она родилась в Казани в 1977 году. Окончила факультет иностранных языков Казанского пединститута, после чего переехала в Москву. Ее первый роман «Зулейха открывает глаза» был издан в 2015 году издательством «АСТ». Книга, ранее отвергнутая многими книжными домами, уже через несколько месяцев после издания стала бестселлером, в настоящее время роман переведен на 31 язык мира.

За дебютный роман Яхиной были присуждены сразу несколько престижных литературных премий, включая «Большую книгу» и «Ясную Поляну». Недавно стало известно о готовящейся экранизации книги федеральным телеканалом «Россия 1», главную героиню сыграет Чулпан Хаматова. Отрывки из второго по счету романа писательницы в 2018 году были выбраны для проведения «Тотального диктанта», а сама Яхина выступила на акции в качестве чтеца.

Действие книги разворачивается в 20-х и 30-х годах XX века в Поволжье. В центре сюжета – история российского немца, учителя в колонии Гнаденталь Якоба Баха. Он давно стал отшельником, укрывшись от мира на уединенном хуторе. Якоб растит единственную дочь Анче и пишет сказки, которые в романе, по словам самой писательницы, чудесным и трагическим образом воплощаются в реальность. Автор заметила, что ей хотелось поведать читателю о судьбе немецкой автономии на Волге в разрезе жизни маленького человека, затянутого в водоворот большой истории.

«Второй роман получился более глубоким, чем первый («Зулейха открывает глаза» – прим. Т-и). Темы действительно похожи: тема маленького человека на фоне большой истории и того, что происходит с этим маленьким человеком на фоне большой истории. Тема взаимоотношений отцов и детей: в романе "Зулейха открывает глаза" она была одной из второстепенных, а здесь, в "Детях моих", она выходит на первый план. И это, наверное, самое главное, о чем хотелось рассказать», – пояснила писательница.

«Об этих отношениях отцов, которые родились до огромного общественного перелома и испытали на себе все его тяготы, и детей, которые родились после, жили и вырастали уже в другое время. Отцов, которые писали советскую сказку, и их детей, которые в этой сказке вырастали, в эту сказку верили. Отцов, которые молчали. Рассказ о молчащем поколении, которое своим молчанием пыталось уберечь детей от травматического опыта собственного. Уберегло ли? Большой вопрос, не знаю. Об этих вопросах хотелось порассуждать, и здесь, во втором романе, тема отцов и детей стала самой главной», – добавила автор.

Гузель Яхина призналась, что пока не готова отпустить раннее советское время, послереволюционные годы, что этот период ей «невероятно интересен». Писательница подчеркнула, что трагические события, начавшиеся в 1917 году, до сих пор сказываются на жизни страны. Революцию она назвала «огромной травмой» и «ящиком Пандоры», из которого на страну посыпалось и стало множиться горе.

«Действие второго романа "Дети мои" разворачивается тоже в ранние советские годы, как и действие романа "Зулейха открывает глаза". Роман "Дети мои" начинается в 1916 году. Поначалу не очень понятно, что это за время, потому что жизнь в этой немецкой колонии идет достаточно традиционная: каждое утро бьет на рассвете колокол, крестьяне собирают урожай, сельскохозяйственный цикл крутится. Это все могло происходить веке в XIX, а может быть, даже в конце XVIII века. Тем не менее это 1916 год, и читатель понимает это уже к концу первой части, где-то страниц через 100, – пояснила писательница. – И дальше начинают разворачиваться потихонечку события ранних советских лет до 1938 года. То есть роман охватывает 22 года».

Рассказывая о периоде работы над романом, Яхина отметила, что дебютная книга «Зулейха открывает глаза» далась ей гораздо легче, нежели второе большое произведения. И проблема заключалась отнюдь не в ответственности перед поклонниками или критиками.

«Мне показалось, что тот ключ, который был найден в написании первого романа, подойдет и для написания второго. Мне показалось, что можно написать второй роман по той же примерно схеме – вырастить роман из сценария. Я очень долго пыталась это сделать. Но в итоге я поняла, что хожу по какому-то загону, который сама в своей голове создала, текст не получался, не вырастал из сценария. Сценарий был написан, было написано достаточно много синопсисов – развернутых историй, из которых можно было выращивать разные и разные романы. Но в итоге пришлось отказаться от всех наработок и с чистого листа в очередной раз попробовать».