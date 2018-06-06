В Казани нуждающихся мусульман угостят пловом

Благотворительная акция на территории мечети «Ярдэм» состоится сегодня, 6 июня.

(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). Сегодня, 6 июня, нуждающихся мусульман угостят пловом на территории казанской мечети «Ярдэм». Акция будет организована в преддверии приближающегося Ураза-байрама, сообщают организаторы мероприятия.

Всего в ходе ифтара предполагается бесплатно накормить около 1000 мусульман столицы Татарстана. В качестве партнера спонсоров мероприятия – Фонда продовольствия «Русь» и компании Unilever – выступил благотворительный фонд «Ярдэм».

Разговение состоится на территории мечети «Ярдэм» по адресу: Казань, ул. Серова, д. 4а.