В Нижнем Новгороде после майского урагана вынуждены менять кровлю в кремле

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(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). На Нижегородском кремле заменят участок кровли, который пострадал от урагана. Ремонту подлежит отрезок между Северной и Часовой башнями, сообщает NewsNN со ссылкой на Управление государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области.
В правительстве региона изданию сообщили, что стоимость работ еще пока не известна. Она будет определена «по результатам разработки проекта противоаварийных работ». Ремонт в кремле будет сделан до нового года, отметили в правительстве.
Кровля пострадала во время урагана, который обрушился на Нижегородскую область 30 мая. От стихии, сообщает NewsNN, пострадали тесовые и металлические кровли над стенами рядом с Белой, Георгиевской, Тайницкой, Ивановской, Борисоглебской, Георгиевской и Зачатской башнями. Были разрушены кирпичные столбы, на которые опиралась крыша, между Тайницкой и Северной и Георгиевской и Борисоглебской башнями. Деформации во время разгула урагана подверглась и кровля над пристроем к Ивановской башне с внутренней стороны кремля, была повреждена кирпичная кладка под нею.
Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов сообщил о невозможности подсчитать сумму ущерба. Пока она исчисляется в 40 млн рублей. На сегодня все аварийные конструкции в кремле демонтированы и вывезены.
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