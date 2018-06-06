Visa и MasterCard из-за санкций отказались сотрудничать с «Тимер Банком»

Банк посоветовал всем держателям карт обращаться в офисы для получения информации о состоянии счетов.

(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). Международные платежные системы Visa и MasterCard отказались от сотрудничества с казанским «Тимер Банком» из-за санкций, введенных Соединенным Штатами против основного акционера кредитной организации – Российской финансовой корпорации (РФК). Об этом сообщает пресс-служба банка.

В результате пластиковые карты этих систем, выпущенные «Тимер Банком», перестали работать, а деятельность банкоматной сети банка оказалась временно приостановлена.

Теперь «Тимер Банк» пригласил всех держателей его карт обращаться в офисы для получения информации о состоянии счетов.

Вместе с тем банк заверил клиентов, что стал прямым участником Национальной платежной системы «Мир» и в ближайшем будущем сможет начать выпуск ее карт.

Принадлежащий госкорпорации «Ростех» банк РФК попал в санкционный список Министерства финансов США 6 апреля 2018 года. Причиной введения ограничительных мер могло стать то, что он используется для проведения финансовых операций между Россией и Сирией, отмечало издание The Bell.