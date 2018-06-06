За пять месяцев в Татарстане зарегистрировали 6 тысяч 666 браков

В республике количество регистраций браков уменьшилось на 8,4 процента по сравнению с первыми пятью месяцами 2017 года.

(Казань, 6 июня, «Татар-информ», Алия Замалеева). За первые пять месяцев 2018 года в Татарстане зарегистрировано 6 тыс. 666 браков. Это на 8,4 процента меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные привела сегодня начальник Управления ЗАГС Кабинета Министров РТ Альбина Шавалеева на пресс-конференции ИА «Татар-информ».

За первые пять месяцев этого года в Татарстане также зарегистрировано 5 тыс. 562 акта о расторжении брака. Это на 0,4 процента ниже аналогичного показателя прошлого года. Спикер посетовала, что большая часть брачных союзов распадается в первые годы после образования.

В республике, по словам Шавалеевой, тенденция сокращения заключенных браков наблюдается с 2014 года.

Начальник Управления ЗАГС отметила, что у Татарстана лучший в Приволжском федеральном округе показатель соотношения числа разводов и браков. В республике на 1 тыс. браков приходится 504 развода, тогда как в Кировской области – 711, а в Нижегородской – 595.

Шавалеева подчеркнула, что каждой семье, подающей в орган ЗАГС заявление на расторжение брака по взаимному согласию, предлагаются различные варианты оказания психологической помощи. Также органы ЗАГС активно участвуют в реализации семейной политики, организуют большое количество мероприятий семейной направленности.