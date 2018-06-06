«Читальный зал open air» в Бугульме представил инсценировку по Пушкину

«У Лукоморья дуб зеленый…» – с этих слов начался мозговой штурм по сказкам Пушкина на площадке у городского водоема.

(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). В рамках проекта «Читальный зал open air» в день рождения Александра Пушкина сотрудники центральной детской библиотеки Бугульмы провели театрализовано-игровую программу «Там русский дух, там Русью пахнет», сообщает пресс-служба Совета Бугульминского района РТ.

«У Лукоморья дуб зеленый…» – с этих слов начался мозговой штурм по сказкам Пушкина на площадке у городского водоема. В начале встречи Кот ученый рассказал юным горожанам о жизни поэта, его семье и творчестве.

Горожане и гости города отвечали на «каверзные вопросы»: имя жены Пушкина, фамилия няни классика – Арины Родионовны, кого выбрал в жены царь Салтан, чем была отравлена Молодая царевна и другие. Самым трудным оказался вопрос о том, какая кличка была у собаки, что жила с богатырями в «Сказке о мертвой царевне и о семи богатырях». Ответ же на нее крылся в названии всеми известной Сокольской горы.

Под девизом «Пушкина любят. Пушкина знают. Пушкин в наших сердцах» прошла акция в библиотеке-филиале № 2. Ее сотрудники рассказали бугульминцам о поэте, читали его стихи. Затем организаторы предложили написать самые красивые строчки из произведений на красочных листах и на асфальте.

Для ребят из лагеря школы № 16 был организован сказочный праздник «Путешествие в страну лукоморье». В гости к ним пришли Кот ученый и Баба-яга и пригласили поучаствовать в конкурсах и викторинах. Затем дети приняли активное участие в мастер-классе «Рыбка золотая – выполни желанье» и в конкурсе рисунков на асфальте. В завершение встречи школьники посмотрели мультфильм «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях».

Для читателей Акбашской сельской библиотеки-филиала № 8 состоялась литературная гостиная «Мир сказок, рифм, стихотворений – все это Пушкин, добрый гений». Участники мероприятия по отдельным строкам вспоминали название произведения, отвечали на вопросы о сказочных героях Пушкина, продолжали строчки из известных произведений великого поэта, а также приняли участие в акции «Я вновь читаю пушкинские строки».