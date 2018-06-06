В Казанском кооперативном институте создан общественный совет для помощи детям со сложной судьбой

Ректор вуза Алсу Набиева считает важным поддержать детей и дать им шанс получить качественное образование.

(Казань, 6 июня, «Татар-информ», Алия Замалеева). Благотворительность является одним из приоритетов в деятельности Казанского кооперативного института. В стенах вуза сегодня состоялся масштабный концерт для детей из детских домов и приютов Казани и ряда районов республики с участием мегазвезд – Салавата Фатхетдинова и Венеры Ганеевой.

Компанию воспитанникам детдомов составили ребята из школ Советского района, также приглашенные на концерт. Все юные участники, более 150 детей, получили подарки от партнеров акции, в том числе такие серьезные, как велосипед и самокат.

Самым важным подарком стала возможность бесплатного обучения в ККИ для семи выпускников: соответствующие сертификаты получили трое ребят из социального приюта для детей и подростков «Шатлык» (Пестречинский район) и четверо – из социального приюта «Гаврош» (Казань). Чтобы помощь молодым людям была системной и постоянной, в вузе учрежден благотворительный общественный совет.

С предложением о создании такого совета ректор Казанского кооперативного института Алсу Набиева сегодня обратилась к партнерам акции – государственным деятелям, известным предпринимателям, общественным деятелям и меценатам республики, которые сотрудничают с учебным заведением не первый год. Участники встречи охотно поддержали такой формат благотворительной кооперации. Главная задача совета – создание условий для профессионального самоопределения социально незащищенных детей, предоставление им своевременной поддержки. В том числе – возможности бесплатного обучения за счет средств кадровых партнеров вуза, как это было сделано сегодня для семи абитуриентов.

Набиева считает важным и необходимым поддержать ребят, предоставить им шанс получить знания и проявить таланты, несмотря на непростую судьбу. «Это только начало пути, мы хотим продолжить работу в этом направлении», – отметила ректор ККИ, подчеркнув, что именно для оказания целевой, конкретной помощи детям она и предложила кадровым партнерам стать участниками общественного совета вуза. По мнению Набиевой, благотворительный общественный совет в силах протянуть руку ребятам со сложной судьбой, открыть им социальный лифт, путь к самореализации. Очевидно, что возможность получить высшее образование по востребованной специальности является одним из ценнейших активов, во многом определяющим судьбу человека.

Ректор также сообщила, что в вузе в этом году предусмотрено субсидирование поступающих на специальность «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий». Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ предоставило сертификаты на обучение пятерых человек по этой специальности. У Казанского кооперативного института немало достижений в пекарском деле – громкие победы в международном конкурсе WorldSkills, «золото» в Кубке Центросоюза по хлебопечению.

Благую инициативу вуза положительно оценили и на государственном уровне. Так, заместитель Председателя Государственного Совета Татарстана Римма Ратникова, поддержавшая акцию ККИ, назвала проект по созданию общественного благотворительного совета при институте беспрецедентным. «Республика Татарстан – это территория добрых дел. Сколько у нас восстановлено храмов, исторических объектов, добрые люди помогли сложиться многим судьбам… Проект, предложенный институтом, – это новая грань, кооперативная акция помощи нуждающимся детям», – сказала она. Парламентарий уверена в успехе данного формата. Ратникова обещала всестороннюю помощь в реализации проекта.

Заместитель министра образования и науки республики Лариса Сулима в свою очередь отметила, что создание общественного совета Казанского кооперативного института – это хорошая инициатива. Она уверена, что эту идею нужно развивать и в других образовательных учреждениях, чтобы исполнять мечты социально незащищенных детей, помогать им профессионально окрепнуть и стать успешными людьми.

Председатель правления Татпотребсоюза Махмут Фаттахов также готов всесторонне поддержать инициативу вуза. При этом он подчеркнул, что выпускникам ККИ очень легко найти работу – 95 процентов трудоустраиваются по своей специальности, так как они востребованы на рынке труда.

Звездный гость вуза – народный артист Татарстана Салават Фатхетдинов отметил важность благотворительной деятельности института при неизменной поддержке администрации Советского района Казани.

После концерта и вручения подарков от партнеров проекта детский праздник сначала продолжился вкусным обедом в одном из ресторанов Казани, а затем в известном развлекательном центре города ребят ждал боулинг и киносеанс. По признанию одного из руководителей детских учреждений – участников акции (уставшего, но довольного), такого масштабного и вместе с тем внимательного мероприятия для «особых» детей он даже не припомнит.

Руководство вуза пообещало и далее радовать детей сюрпризами и добрыми делами.