Ростех представил на ЦИПР-2018 «умную» систему распознавания лиц

Система позволяет в режиме реального времени точно идентифицировать лица в потоке видео.

(Иннополис, 6 июня, «Татар-информ»). Госкорпорация «Ростех» и NtechLab на ежегодной конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2018) презентовали интеллектуальную систему видеонаблюдения с функцией распознавания лиц FindFace Security.

Продукт уже испытали в Москве на социальных объектах и транспорте, а также в банковской сфере и ритейле. Аналогичный проект уже реализуется в Альметьевске. Его планируют запустить и в других городах Татарстана.

Ростех планирует использовать данный сервис для обеспечения безопасности и контроля доступа на ключевых предприятиях.

Система позволяет в режиме реального времени точно идентифицировать лица в потоке видео, сравнивая результаты поиска с базами данных. Весь процесс занимает менее пяти секунд.

На конференции с разработкой ознакомился Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Система смогла идентифицировать главу Правительства республики.

Разработку можно использовать, чтобы предотвращать случаи мошенничества, повышать качество обслуживания клиентов, показывать персонализированную рекламу или собирать статистические данные.