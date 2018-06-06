Ростех представил на ЦИПР-2018 «умную» систему распознавания лиц

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Фото: tatarstan.ru
(Иннополис, 6 июня, «Татар-информ»). Госкорпорация «Ростех» и NtechLab на ежегодной конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2018) презентовали интеллектуальную систему видеонаблюдения с функцией распознавания лиц FindFace Security.
Продукт уже испытали в Москве на социальных объектах и транспорте, а также в банковской сфере и ритейле. Аналогичный проект уже реализуется в Альметьевске. Его планируют запустить и в других городах Татарстана.
Ростех планирует использовать данный сервис для обеспечения безопасности и контроля доступа на ключевых предприятиях.
Система позволяет в режиме реального времени точно идентифицировать лица в потоке видео, сравнивая результаты поиска с базами данных. Весь процесс занимает менее пяти секунд.
На конференции с разработкой ознакомился Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Система смогла идентифицировать главу Правительства республики.
Разработку можно использовать, чтобы предотвращать случаи мошенничества, повышать качество обслуживания клиентов, показывать персонализированную рекламу или собирать статистические данные.
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В республике количество регистраций браков уменьшилось на 8,4 процента по сравнению с первыми пятью месяцами 2017 года.
На стенде радиоэлектронного кластера Ростеха специалисты госкорпорации провели прямой сеанс видеоконференцсвязи между Иннополисом и Санкт-Петербургом.
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