В Казани наградили наиболее ценящих экологию татарстанцев

В конкурсе «Эковесна-2018» приняли участие более миллиона жителей республики.

(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). В Казани подвели итоги конкурса «Эковесна-2018», в котором приняли участие более миллиона жители республики. В течение двух месяцев они участвовали в различных мероприятиях по санитарной очистке территорий, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Сегодня в экологической гимназии № 3 Казани министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков наградил самых активных участников акции.

Наиболее экологически активным детским садом оказался «Батыр» из Буинска. Экошколой признали среднюю школу № 5 Чистополя, экопредприятием – нефтегазодобывающее управление «Альметьевнефть». Экосемьей была признана семья Фадеевых.

Самым активным вузом стал Казанский (Приволжский) федеральный университет, а самым активным студентом – его студент Альберт Бакиев.

Маленьких же участников конкурса наградили премией «Эконаследие Татарстана. Сохраним и приумножим!».