В Казани наградили наиболее ценящих экологию татарстанцев

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Фото: eco.tatarstan.ru
(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). В Казани подвели итоги конкурса «Эковесна-2018», в котором приняли участие более миллиона жители республики. В течение двух месяцев они участвовали в различных мероприятиях по санитарной очистке территорий, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.
Сегодня в экологической гимназии № 3 Казани министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков наградил самых активных участников акции.
Наиболее экологически активным детским садом оказался «Батыр» из Буинска. Экошколой признали среднюю школу № 5 Чистополя, экопредприятием – нефтегазодобывающее управление «Альметьевнефть». Экосемьей была признана семья Фадеевых.
Самым активным вузом стал Казанский (Приволжский) федеральный университет, а самым активным студентом – его студент Альберт Бакиев.
Маленьких же участников конкурса наградили премией «Эконаследие Татарстана. Сохраним и приумножим!».
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