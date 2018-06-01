Безруков воплотил образ Саши Белого из «Бригады» в новом клипе

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(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). Режиссер, актер и музыкант Сергей Безруков и его рок-группа «Крестный папа» презентовали новый клип на композицию «Не про нас». Видео опубликовано на YouTube-канале артиста.
Безруков сыграл главную роль в новом видеоролике, воплотив образ полюбившегося российскому зрителю персонажа 90-х годов – Саши Белого из сериала «Бригада». Именно благодаря этой роли актер стал знаменитым 16 лет назад.
РИА Новости отмечает, что сцену драки для клипа ставил известный каскадер Валерий Деркач, работавший над трюками и драками в «Бригаде».
1 июня Безруков анонсировал новый хит «Не про нас» и свою рок-группу. В комментарии к дебютному синглу артист рассказал, что создание музыкальной команды было его юношеской мечтой. С 12 лет он фанател от «Аквариума», «Алисы», «ДДТ», «Кино». Спустя 30 лет он сам решил взять гитару в руки. Новое творчество артиста поклонники оценили высоко.
Следующую композицию Сергей Безруков посвятит чемпионату мира по футболу. Ее премьера состоится перед стартом мундиаля.
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