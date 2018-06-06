Ярулллин подписал новый контракт с «Ак Барсом»

Из игроков казанского клуба с завершившимися контрактами не определившимся остался только Косов.

(Казань, 6 июня, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Защитник казанского «Ак Барса» Альберт Яруллин подписал новый двухлетний контракт со своим клубом, сообщил корреспонденту ИА «Татар-информ» генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов.

«Сегодня мы оформили с Яруллиным новое соглашение, рассчитанное на два года», – пояснил собеседник агентства.

Таким образом, из заканчивавших минувший сезон в «Ак Барсе» хоккеистов, чьи контракты перестали действовать 30 апреля, до сих пор не определился только нападающий Ярослав Косов.

«Косову мы сделали квалификационное предложение, но оно пока повисло в воздухе, он еще не дал нам своего ответа, думает. Так что мы просто не знаем, какое решение он примет», – прояснил ситуацию Якубов.

Ранее в СМИ появилась информация, что перешедший в ходе минувшего сезона из магнитогорского «Металлурга» в «Ак Барс» Косов намерен попытать счастья за океаном в клубе НХЛ «Флорида Пантерс».

После празднования командой победы в Кубке Гагарина Косов стал героем неприятного инцидента, сев за руль автомобиля в нетрезвом состоянии и угодив из-за этого в официальную сводку происшествий ГИБДД.