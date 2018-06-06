В Татарстане в «красивую дату» 18 августа поженятся более 500 пар

Татарстанские пары часто верят в магию чисел и выбирают «красивые даты» для регистрации брака.

(Казань, 6 июня, «Татар-информ», Алия Замалеева). Татарстанские пары продолжают выбирать «красивые даты» для регистрации брака. Очередная такая дата приходится на 18 августа 2018 года. В Управлении ЗАГС прогнозируют, что в этот день семейный союз скрепят подписями более 500 пар.

Начальник Управления ЗАГС Кабинета Министров РТ Альбина Шавалеева на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщила, что уже сегодня через портал государственных и муниципальных услуг на 18 августа поступило 464 заявления.

«Будем надеяться, что магия чисел принесет новым татарстанским семьям счастье и удачу», – подчеркнула Шавалеева.