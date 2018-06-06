Регистрация браков в Центре семьи «Казан» возобновится в августе

Проблем с недостатком площадок для регистрации брака в Казани из-за ЧМ-2018 нет.

(Казань, 6 июня, «Татар-информ», Алия Замалеева). С 1 августа Центр семьи «Казан» заработает в штатном режиме. Об этом сообщила начальник Управления ЗАГС Кабинета Министров РТ Альбина Шавалеева на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

Участница пресс-конференции напомнила, что церемонии бракосочетания, которые должны были состояться в Центре семьи «Казан» с 1 апреля по 1 августа, проходят в главном здании выставочного центра «Казанская ярмарка». Это связано с подготовкой и проведением в столице Татарстана мероприятий чемпионата мира по футболу 2018 года. На территории Центра семьи «Казан» во время мундиаля будет организован фестиваль болельщиков Fun Fest FIFA.

По информации Шавалеевой, с августа регистрировать браки будут уже в «Чаше».

В настоящий момент, подчеркнула спикер, проблем с недостатком площадок для регистрации брака в Казани нет.

