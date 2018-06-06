Обвиняемая в жестоком обращении с ребенком экс-воспитательница казанского детсада не признает вину

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Фото: Александр Елисеев
(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). Обвиняемая в угрозе убийством и в незаконном лишении свободы несовершеннолетнего бывшая воспитательница казанского детского сада №283 Гульнара Альмухамедова в суде не признает свою вину.
Между тем пока шло следствие, по словам Андрея Сучкова – представителя семьи пострадавшего малыша, женщина признавалась в содеянном.
По версии следствия, в ноябре прошлого года 4-летний мальчик отказывался ложиться спать и Альмухамедова начала избивать его рукой по ногам и ягодицам. Следом в дело пошла тяжелая связка ключей.
Затем воспитательница накрыла лицо малыша подушкой и держала ее в таком положении не менее пяти секунд. После этого воспитательница за руки и за ноги оттащила ребёнка в другую комнату, выключила там свет и заперла его.
«Ребёнок сейчас проходит курс реабилитации. По отношению к потерпевшей стороне подсудимая проявляет полное безразличие. После инцидента она всего один раз позвонила матери и предложила „обсудить” произошедшее», – рассказал Андрей Сучков.
Случившееся вскрылось тогда, когда родители начали замечать странности в поведении малыша. После нескольких вопросов матери ребенок рассказал о произошедшем. Женщина обратилась в полицию.
Адвокат Альмухамедовой и сама экс-воспитательница на данный момент отказываются от комментариев, объясняя это тем, что дали подписку о неразглашении материалов дела.
В суд пришли знакомые Гульнары Альмухамедовой, чтобы поддержать её.
«Никогда ничего подобного за ней не наблюдалось», – сказала одна из ее подруг.
Сейчас суд выслушивает свидетелей. Процесс проходит в закрытом режиме.
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