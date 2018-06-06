Появились первые фотографии из супермаркета в Казани, в котором провалился пол

ЧП произошло накануне в Кировском районе Казани на улице Дежнева.

(Казань, 6 июня, «Татар-информ). В распоряжении ИА «Татар-информ» появились первые фотографии из магазина «Пятерочка» в Казани, в котором накануне провалилась часть пола.

Вчера в соцсети появилось видео происшествия в магазине сети «Пятерочка», который расположен на улице Дежнева в Кировском районе города. На кадрах видеозаписи отчетливо видно, что в магазине провалился пол. Полки с товаром упали на пол, а в зале маркета звучит тревожная сирена.

Со вчерашнего вечера магазин не работает. Двери и окна в нем занавешены, а у дверей стоит машина противопожарной охраны.

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