Рекомендуем
Фото: president.tatarstan.ru
(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов предложил в следующем году разбить в Казани сквер Аксакова. Об этом он заявил на встрече с активом Русского национально-культурного объединения республики, сообщает пресс-служба Президента РТ.
«Давайте сделаем первый шаг в этой работе. Возможно, стоит рассмотреть вариант и установки там (в сквере – прим. Т-и) бюста писателя», – заметил лидер республики.
На встрече был затронут вопрос о приведении в порядок зеленой площадки на пересечении улиц Горького и Николая Ершова, где установлен памятник Максиму Горькому. В этом году отмечается 150-летие со дня рождения писателя.
Председатель совета Казанского русского национально-культурного объединения Ирина Александровская рассказала о работе над созданием и установкой в столице Татарстана памятника святым Петру и Февронии Муромским. Он должен быть установлен на улице Чистопольская возле храма в честь священномученика Кирилла Казанского.
Минниханов предложил активистам Русского национально-культурного объединения РТ не ограничиваться одной Казанью и обратить внимание на потребности других городов и районов республики.
Встреча была приурочена ко Дню русского языка и 219-летию со дня рождения поэта Александра Пушкина.
Следующая новость
Участники с помощью видео рассказали о судьбе своих родных в годы Великой Отечественной.
УНИКС встретится с подмосковными «Химками» в полуфинале предстоящего «Финала четырех» Единой лиги ВТБ 8 июня.
В лагере бесплатно отдыхают призеры олимпиад.
В конкурсе «Эковесна-2018» приняли участие более миллиона жителей республики.
Писатель отметил изменения, которые произошли в Казани за прошедшие 30 лет.
В ходе акции было организовано 95 экологических десантов добровольной помощи.
Коллектив «Мечта» под руководством худрука Светланы Калинкиной получил звание лауреата I степени.
В олимпиаде приняли участие школьники 8-х и 10-х классов с нерусским языком обучения из России и стран СНГ.
В БКЗ прошли творческий вечер народного артиста СССР и моноспектакль, являющийся частью акции «Спасибо за верность, потомки!».
«У Лукоморья дуб зеленый…» – с этих слов начался мозговой штурм по сказкам Пушкина на площадке у городского водоема.
Замминистра строительства РФ Андрей Чибис и вице-президент Ростелекома Борис Глазков подписали соглашение на конференции ЦИПР-2018 в Иннополисе.
В четырех татарстанских семьях родились тройняшки.
На праздник под открытым небом собрались школьники, воспитанники детских садов, родители с маленькими детьми, жители и гости города.
В этом году на «отлично» диктант написали 4 процента принявших в нем участие татарстанцев.
Церемония награждения татарстанцев и жителей других регионов округа прошла в Нижнем Новгороде.
В республике количество регистраций браков уменьшилось на 8,4 процента по сравнению с первыми пятью месяцами 2017 года.
На стенде радиоэлектронного кластера Ростеха специалисты госкорпорации провели прямой сеанс видеоконференцсвязи между Иннополисом и Санкт-Петербургом.
06 июня«Прямая линия с Владимиром Путиным» уже завтра: каковы нововведения и о чем просит Татарстан?