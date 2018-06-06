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Татар-информ

6 июня 2018, 16:58

Общество

Минниханов предложил в следующем году разбить в Казани сквер Аксакова

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Фото: president.tatarstan.ru

Президент Татарстана провел встречу с активом Русского национально-культурного объединения РТ.

(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов предложил в следующем году разбить в Казани сквер Аксакова. Об этом он заявил на встрече с активом Русского национально-культурного объединения республики, сообщает пресс-служба Президента РТ.

«Давайте сделаем первый шаг в этой работе. Возможно, стоит рассмотреть вариант и установки там (в сквере – прим. Т-и) бюста писателя», – заметил лидер республики.

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На встрече был затронут вопрос о приведении в порядок зеленой площадки на пересечении улиц Горького и Николая Ершова, где установлен памятник Максиму Горькому. В этом году отмечается 150-летие со дня рождения писателя.

Председатель совета Казанского русского национально-культурного объединения Ирина Александровская рассказала о работе над созданием и установкой в столице Татарстана памятника святым Петру и Февронии Муромским. Он должен быть установлен на улице Чистопольская возле храма в честь священномученика Кирилла Казанского.

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Минниханов предложил активистам Русского национально-культурного объединения РТ не ограничиваться одной Казанью и обратить внимание на потребности других городов и районов республики.

Встреча была приурочена ко Дню русского языка и 219-летию со дня рождения поэта Александра Пушкина.

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