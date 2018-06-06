В Донецке на мотоцикле разбился командир батальона ДНР «Спарта» Владимир Жога

Спутница Владимира от полученных травм скончалась на месте происшествия.

(Казань, 6 июня, «Татар-информ). В Донецке на мотоцикле разбился командир батальона ДНР «Спарта», сообщает газета «Известия».

Накануне на одной из улиц Донецка произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, водитель микроавтобуса «Мерседес» не удостоверился в безопасности маневра и столкнулся с мотоциклом, на котором ехал командир батальона «Спарта», преемник убитого в октябре 2016 года Арсения Павлова («Моторолла») Владимир Жога со спутницей.

В результате аварии девушка получила серьезные травмы и скончалась на месте ДТП. Владимира Жогу доставили в тяжелом состоянии в больницу. Сейчас он находится в реанимации.