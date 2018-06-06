Более двух третей россиян готовы отказаться от пластиковой посуды

В опросе онлайн-ресурса по поиску работы Superjob приняли участие 1,6 тыс. человек.

(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). Более двух третей жителей России, 70 процентов, готовы отказаться от пластиковой посуды, говорится в исследовании онлайн-ресурса по поиску работы Superjob.

В опросе, проведенном в конце мая, приняли участие 1,6 тыс. россиян старше 18 лет.

Поводом к проведению исследования стало то, что Европейский Союз намеревается запретить использование пластиковой посуды и упаковки – тарелок, стаканов, одноразовых контейнеров для еды. Такие меры помогут сократить объем пластиковых отходов.