«Ак Барс» подтвердил продление контракта с Бурмистровым

Фото: twitter.com/hcakbars
(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). Казанский «Ак Барс» на своем официальном сайте подтвердил подписание нового контракта с нападающим Александром Бурмистровым. Соглашение рассчитано на два года.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Бурмистров подпишет новый контракт с клубом.
В «Ак Барс» хоккеист вернулся по ходу сезона 2017/2018 из НХЛ и помог команде в третий раз в истории выиграть Кубок Гагарина.
У нас опять хорошие новости! Александр Бурмистров продлил контракт с нашим клубом на 2 года. Свадьба с любимой и продление контракта с родным клубом – два отличных решения @AlexBurmi91 менее, чем за неделю 😉#АйДаБурмистров pic.twitter.com/5oPidQLNdb— ХК Ак Барс (@hcakbars) 6 июня 2018 г.
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