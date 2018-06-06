«Ак Барс» подтвердил продление контракта с Бурмистровым

Новое соглашение клуба с хоккеистом рассчитано на два года.

(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). Казанский «Ак Барс» на своем официальном сайте подтвердил подписание нового контракта с нападающим Александром Бурмистровым. Соглашение рассчитано на два года.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Бурмистров подпишет новый контракт с клубом.

В «Ак Барс» хоккеист вернулся по ходу сезона 2017/2018 из НХЛ и помог команде в третий раз в истории выиграть Кубок Гагарина.