В Альметьевске вручили 15-тысячный сертификат на маткапитал

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(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). В Альметьевске вручили 15-тысячный сертификат на материнский капитал. Его обладателем стала семья Вадыковых, сообщает Управление Пенсионного фонда России.
В семье подрастают двое дочерей – Сумайя и Аиша. Родители девочек планируют потратить средства материнского капитала на улучшение жилищных условий или образование детей.
С начала действия программы в ПФР Альметьевска за сертификатом на материнский капитал обратились уже 15 тыс. семей. Чаще всего горожане изъявляют желание потратить средства на улучшение жилищных условий. Благодаря программе свои условия проживания улучшили 11 тыс. семей, из них почти 9 тыс. семей частично или полностью погасили ипотеку.
Помимо этого ПФР Альметьевска принял более 400 заявок на обучение детей и одну заявку на перевод средств маткапитала на накопительную пенсию мамы.
Для участия в программе необходимо, чтобы второй ребенок родился или был усыновлен до 31 декабря 2021 года. Срок действия материнского капитала не ограничен. Его сумма составляет 453 тысячи рублей.
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