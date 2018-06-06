Нидерланды сняли с Украины ответственность за гибель малайзийского Boeing

По словам главы МИД королевства, результаты расследования не дают оснований говорить о непринятии необходимых мер.

(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок заявил об отсутствии доказательств ответственности Украины за гибель малайзийского Boeing 777 MH17 над Донбассом. Об этом сообщает РБК со ссылкой на издание NOS.

Блок ответил на обращение нидерландских парламентариев, которые указали в нем, что если украинская сторона имела сведения о появлении у сторонников самопровозглашенных республик Донбасса зенитных ракетных комплексов, то ей следовало закрыть воздушное пространство или увеличить высоту воздушного коридора.

В своем послании депутатам министр отметил, что результаты расследования Международной следственной группы не дают оснований говорить о непринятии необходимых мер.

При этом глава МИД королевства отметил, что комиссия не расследовала специально вопрос необходимости закрытия воздушного пространства, поэтому ее материалы могут быть дополнительно рассмотрены в будущем.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над Донецкой областью Украины. Погибли все находившиеся на его борту 298 человек.

Группа следователей 24 мая заявила, что ЗРК «Бук», сбивший пассажирский лайнер, принадлежал Вооруженным силам РФ. Кремль отверг причастность России к трагедии.