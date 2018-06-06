Во время ЧМ-2018 в Казани отпразднуют День семьи, любви и верности

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Фото: Салават Камалетдинов
(Казань, 6 июня, «Татар-информ», Алия Замалеева). В ходе проведения игр чемпионата мира по футболу в Казани отпразднуют День семьи, любви и верности. Мероприятия в рамках семейного праздника пройдут на территории, прилегающей к Центру семьи «Казан». Об этом сообщила начальник Управления ЗАГС Кабинета Министров РТ Альбина Шавалеева на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».
«Популярность праздника растет год от года, он собирает большое количество участников», – отметила Шавалеева. Она сообщила, что в начале июля традиционно состоится торжественное вручение медалей за любовь и верность. В этом году они будут вручены 70 татарстанским семьям.
Начальник Управления ЗАГС подчеркнула, что в летние дни, когда в Казани будут проходить матчи ЧМ-2018, органы ЗАГС будут проводить торжественные регистрации брака, чествовать семейные юбилеи, вручать сертификаты на материнский капитал и организовывать другие значимые мероприятия.
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