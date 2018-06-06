В Москве состоялся совместный ифтар татарской и башкирской молодежи

Организатор ифтара – лидер «Штаба» татар Москвы Рустэм Ямалеев указал на необходимость сохранения единства татар и башкир.

(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). В Москве в «Шатре Рамадана» состоялся совместный ифтар татарской и башкирской молодежи. Об этом сообщает пресс-служба «Штаба» татар Москвы, который выступил организатором мероприятия.

Ифтар посетил известный проповедник – имам-мухтасиб Вахитовского и Приволжского районов Казани Юсуф хазрат Давлетшин. Он прочел лекцию «Как довести отношения до никаха?», посвященную созданию мусульманской семьи.

Затем в Московском муфтияте Давлетшин напомнил верующим о значении священного месяца Рамадан.

На важность проведения такого рода ифтаров указали присутствовавшие на мероприятии руководители общин уйгуров и каракалпаков. Они подчеркнули важность консолидации тюрков Москвы.

Организатор ифтара – лидер «Штаба» татар Москвы Рустэм Ямалеев предложил татарской и башкирской молодежи объединить усилия в деле сохранения языка, культуры и традиций в большом мегаполисе. Он подчеркнул, что татарам и башкирам необходимо сохранять единство, им нечего делить, признав при этом недостаточную сплоченность татарских и башкирских студенческих сообществ в Москве

Участниками мероприятия также стали представители Духовного собрания мусульман России, Полпредства Башкортостана при Президенте РФ и Федерального агентства по делам национальностей, других национальных объединений.