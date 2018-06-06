В Елабужском районе РТ открылся лагерь для одаренных детей

В лагере бесплатно отдыхают призеры олимпиад.

(Елабуга, 6 июня, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Сегодня в селе Мурзиха Елабужского района Татарстана открылся профильный лагерь «Академия одаренных детей». 20 школьников города и района проведут здесь 15 дней, отдыхая на свежем воздухе и изучая любимые предметы.

Это победители республиканских и городских этапов предметных олимпиад. Пребывание здесь для них бесплатное. «Вас всего 20 человек, но вы первые. Это начало того звена, которое будет выстраиваться по работе с одаренными детьми. Вы одновременно будете здесь и получать углубленные знания, и отдыхать», – обратилась заместитель главы района Зульфия Сунгатуллина к участникам смены.

Лагерь разместился в здании МФЦ, где созданы все условия для отдыха и занятий школьников. С детьми будут работать лучшие учителя Елабуги и преподаватели Елабужского института К(П)ФУ. Основной упор во время занятий будет уделяться точным наукам. Всего три смены: первая – для физиков и математиков, вторая – дополнительного образования и третья – для талантливых химиков и биологов.

«Идея создания в районе такого лагеря для одаренных детей принадлежит главе района. Президент Татарстана его идею поддержал, и из республиканского бюджета были выделены немалые деньги для покупки необходимого оборудования. Это интерактивные доски, интернет-библиотека, мультимедийная аппаратура и так далее. Весной к нам приезжал министр образования и науки РТ, который также отметил, что здесь созданы замечательные условия и даже стоит приглашать сюда детей из близлежащих районов», – отметил начальник Управления образования Ривал Зарипов.

Планируется, что такая смена для одаренных детей будет функционировать круглый год.



