Неизвестные ограбили дом певицы Шакиры и футболиста Жерара Пике

Злоумышленники вынесли из «звездного» жилища дорогие часы и ювелирные украшения.

(Казань, 6 июня, «Татар-информ). Неизвестные ограбили дом певицы Шакиры и ее супруга, футболиста ФК «Барселона» Жерара Пике, сообщает RT.

Преступники вынесли из особняка дорогостоящие часы и ювелирные украшения.

Сообщается, что воры не оставили никаких следов, поэтому полиция пока не смогла выйти на их след.