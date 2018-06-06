Хор из Нижнекамска победил на всероссийском конкурсе в «Орленке»

Коллектив «Мечта» под руководством худрука Светланы Калинкиной получил звание лауреата I степени.

(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). Хоровой коллектив «Мечта» одноименной музыкальной школы в Нижнекамске победил во всероссийском конкурсе «Поем для мира-2018», сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района РТ.

Конкурс проходил в детском центре «Орленок». Коллектив «Мечта» под руководством худрука Светланы Калинкиной получил звание лауреата I степени. Концертмейстером хора выступила Инга Короткова.

Всероссийский проект создан при поддержке Всероссийского хорового общества. «Мечта» входит в его состав с 2015 года. Коллектив принял участие в конкурсе во второй раз.

В песенном конкурсе соревновались более тысячи человек в составе хоров из разных уголков России. Конкурсные выступления и отдых на берегу Черного моря чередовались с ежедневными репетициями. Для конкурса хористы подготовили десять новых произведений довольного широкого репертуара – от гимна России до народных песен и произведений Александры Пахмутовой, Игоря Крутого, Олега Газманова.