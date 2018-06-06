Фото аварии с пострадавшими в историческом центре Казани

На улице Мазита Гафури «Лада» 14-й модели протаранила груза-пассажирскую «Ладу Ларгус».

(Казань, 6 июня, «Татар-информ). Авария с пострадавшими произошла в историческом центре Казани. Фото с места ДТП разместили очевидцы происшествия в соцсетях.

Столкновение двух отечественных легковушек произошло сегодня утром в самом центре Казани на улице Мазита Гафури.

Судя по фотографиям из соцсетей, в аварии есть пострадавшие – на месте ДТП стоит карета скорой помощи, а неустановленного мужчину везут на носилках к «скорой». Очевидцы сообщили, что мужчина серьезно травмирован.

В аварии оба автомобиля получили серьезные повреждения. У «четырнадцатой» деформирован капот и разбиты фары. «Ладе Ларгус» досталось не меньше – у машины вмята водительская дверь и разбито лобовое стекло.