Собственник сгоревшего в Казани ТЦ «Порт» пообещал восстановить здание за два месяца

Ремонт пострадавших зданий начнется только по завершении следственных действий.

(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). Собственник Булат Нагаев пообещал восстановить пострадавшее здание казанского ТЦ «Порт» за два месяца. Однако к работам по восстановлению рабочие смогут приступить только по завершении следственных действий.

«Корпус "А" не пострадал. Завтра мы примем решение о том, как он будет работать. За один-два месяца мы можем восстановить корпус „Б" – это не помешает работе корпуса „А”. Выгорели 80-90 павильонов, второй этаж корпуса "Б" закоптился», – сказал Булат Нагаев.

Также бизнесмен пообещал, что найдутся места для размещения всех предпринимателей, которые лишились торговых точек. Кроме того, Булат Нагаев подчеркнул, что деньги тех, кто оплатил аренду, будут засчитаны за другой месяц.

«Сегодня будет организован проход в корпус „А" с четырёх до восьми вечера. Завтра вы сможете попасть в здание с семи утра до восьми вечера», – отметил начальник службы безопасности ТЦ «Порт».