Премьерой фильма «Байгал» открылись Дни кино Татарстана в Беларуси

После просмотра картины татарстанская делегация ответила на вопросы зрителей.

(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). В рамках Дней культуры Татарстана в Республике Беларусь участникам мероприятия показали фильм «Байгал» режиссера Ильдара Ягафарова, сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

Дни кино проходят в кинотеатре «Беларусь». Премьера «Байгала» состоялась в апреле этого года. Также фильм уже был показан в Кыргызстане в рамках Дней кино Татарстана. Беларусь стала второй страной, где показали эту картину.



Творческая группа из Татарстана также представила фильм о Казанском международном фестивале мусульманского кино. После просмотра фильма «Байгал» делегация ответила на вопросы зрителей.



Дни кино продолжились показом картин «Семейные хлопоты» режиссера Алексея Барыкина, «Не верю!» Ильшата Рахимбая, «Стрела наследия» Сергея Киатрова. Также состоялся показ посвященного истории татарского кинематографа фильма «Вдохновленный мечтой» режиссера Рината Юзаева.