Авария произошла сегодня днем недалеко от Самосыровского кладбища.

(Казань, 6 июня, «Татар-информ). «Лада Ларгус» превратилась в груду металла после столкновения с «Фордом» в Казани. Об этом на страницах в соцсетях сообщают очевидцы.

По предварительным данным, недалеко от Самосыровского кладбища произошло столкновение двух легковушек – «Лады Ларгус» и «Форда».

По сообщениям от очевидцев, автоледи за рулем «Форда» не уступила дорогу отечественной легковушке . От удара «Лада» вылетела с дороги и перевернулась на крышу.

Причины происшествия и количество пострадавших в ДТП устанавливаются.