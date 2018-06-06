С Байконура стартовала ракета-носитель «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-09»

На борту «Союза» находится новый экипаж Международной космической станции.

(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). Ракета-носитель «Союз-ФГ» с космическим кораблем «Союз МС-09» сегодня успешно стартовала с космодрома Байконур. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса в своем Twitter’е.

После отделения третьей ступени ракеты-носителя корабль вышел на околоземную орбиту. Сейчас он направляется к Международной космической станции. Стыковка с МКС должна состояться 8 июня.

На борту «Союза» находятся космонавт Роскосмоса Сергей Прокопьев, астронавт NASA Серина Ауньон-Чэнселлор и астронавт Европейского космического агентства (ESA) Александер Герст. Они станут новым экипажем МКС.

Сейчас на борту станции находятся российский космонавт Олег Артемьев и американские астронавты Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд. 3 июня на Землю вернулись члены предшествующей экспедиции на МКС: космонавт Роскосмоса Антон Шпаклеров, астронавт NASA Скотт Тингл и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Норишиге Канаи.