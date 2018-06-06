Олег Антонов скончался в понедельник, 4 июня, на 83-м году жизни.

(Казань, 6 июня, «Татар-информ). Президент РТ выразил соболезнования в связи со смертью экс-прокурора ТАССР Олега Антонова.

Олег Антонов родился 27 марта 1936 года в Цимлянске Ростовской области.

Окончив в 1965 году Казанский государственный университет, Антонов начал свою службу в Верховном суде ТАССР. До этого, начиная с 1955 года, Антонов трудился судебным исполнителем нарсуда Цимлянского района Ростовской области.

С 1972 года Олег Антонов был Председателем суда Набережных Челнов. В 1976 году его назначили прокурором Автограда. Спустя девять лет Антонов возглавил прокуратуру ТАССР.

С 1992 года служил прокурором Белгородской области, где под его началом был создан региональный учебный центр, которым он руководил до 1999 года.

За более чем 40-летнюю службу Олег Антонов был удостоен званий Заслуженного юриста РСФСР и Почетного работника прокуратуры РФ, а также был награжден медалью «За трудовую доблесть»

За время работы в органах прокуратуры республики Антонов зарекомендовал себя как профессионал своего дела и внес значительный вклад в развитие надзорной деятельности.

Олег Антонов скончался в понедельник, 4 июня, на 83-м году жизни.

Искренние соболезнования родным и близким покойного выразили Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, экс-глава республики Минтимер Шаймиев, председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров, председатель Верховного суда РТ Ильгиз Гилазов и прокурор Республики Татарстан Ильдус Нафиков.