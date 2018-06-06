В основном здании торгового центра, которое на затронул огонь, проходит встреча предпринимателей с властями.

(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). Дознаватели не исключают версию поджога здания ТЦ «Порт» в Казани. В настоящее время они рассматривают, как минимум три версии причины пожара в ТЦ «Порт» –неисправность электрооборудования, неосторожное обращение с огнём и поджог. В корпусе торгового центра, который не пострадал от пожара, проходит встреча пострадавших предпринимателей с представителями власти и собственниками здания.

«После вчерашнего пожара нами возбуждено уголовное дело. Наши специалисты проводят осмотр – на месте работают лучшие эксперты Казани. Нам необходимо три дня для проведения проверки. Есть официальное заключение, что угрозы обрушения нет», – отметил дознаватель отдела дознания и административной практики УНДИПР ГУ МЧС России по РТ Ильдар Габдуллин.

Предприниматели в процессе расследования уголовного дела получают статус пострадавших. В день пожара, в 16 часов, полицейские организовали охрану объекта и запретили доступ предпринимателям, чтобы избежать мародерства.

«Через час после этого собрания мы, совместно со службой безопасности, организуем доступ предпринимателей в непострадавшей корпус "А". В корпус "Б" можно будет попасть только после завершения работы экспертов», – сказал представитель МВД по РТ Рустем Ибрагимов.

Пострадавшие предприниматели потребовали допустить их в сгоревший корпус «Б», чтобы оценить масштабы разрушения.

«Двух человек сегодня пустят в корпус "Б". Они зайдут, посмотрят, оценят, снимут на видео. Все за очень короткий промежуток времени», – отметил Уполномоченный по правам предпринимателей РТ Тимур Нагуманов.