Юные режиссеры из РТ победили в видеоконкурсе о судьбе солдат войны

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(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). Юные кинематографисты из Татарстана победили во всероссийском видеоконкурсе о судьбе солдат войны, сообщают организаторы мероприятия.
Накануне Музей Победы объявил имена победителей конкурса «Объектив Победы». Всего лауреатами стали более 70 человек из разных уголков России. Их имена были названы во время церемонии награждения лауреатов фестиваля экранного творчества «Московский кораблик мечты».
В конкурсе участвовали подростки в возрасте от 11 до 16 лет из Архангельской, Владимирской, Тверской, Московской и Свердловской областей, республик Коми, Башкортостан и Татарстан и многих других регионов.
На конкурс было прислано более сотни работ как от детских телестудий, так и от отдельных участников. Среди творческих работ – художественные и документальные фильмы, анимационные работы на тему военных лет. Участники с помощью видео рассказали о судьбе своих родных в годы Великой Отечественной войны.
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