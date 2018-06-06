В этом году Сабантуй отпразднуют 355 раз

Сабантуи состоятся в 58 регионах России и 30 зарубежных странах.

(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). В 2018 году национальный праздник Сабантуй будут отмечать в 58 российских регионах и 30 зарубежных странах. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» заявил первый заместитель руководителя исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров.

Общественные организации, регионы, где проживают татары, и другие страны подавали заявки на совместное рассмотрение Министерства культуры РТ и Всемирного конгресса татар. В ходе обсуждения был определен график празднования, пояснил спикер.

На сегодняшний день общее количество заявок достигло 355: 272 праздника плуга планируется провести в регионах России и 83 – за рубежом. Это официальные данные, а на самом деле праздничные мероприятия исчисляются тысячами, отметил Шакиров.

«Ни один из Сабантуев не останется без внимания», – заверил он.