«Сладкий Рамазан»: казанцам будут раздавать финики

Акция «Сладкий Рамазан» пройдет в Казани 8 июня.

(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). В Казани пройдет акция «Сладкий Рамазан», в рамках которой жителям города будут раздавать финики. Об этом сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман РТ.

Акция будет организована 8 июня. Она направлена на повышение духовного потенциала и укрепление нравственных устоев мусульманской молодежи. Также мероприятие должно привлечь внимание туристов и гостей Казани к достоинствам и традициям священного месяца Рамадан и истинным ценностям ислама.

Волонтеры в рамках акции «Сладкий Рамазан» раздадут финики и расскажут об особенностях Рамадана и пользе соблюдения поста. Они займутся этим сразу после пятничного намаза.