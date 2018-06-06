Песошин: «С каждым годом конференция ЦИПР становится более мощной интеллектуальной площадкой»

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(Казань, 6 июня, «Татар-информ», Лилия Чанышева). Конференция «Цифровая индустрия промышленной России» с каждым становится более мощной интеллектуальной площадкой для диалога представителей отраслей промышленности и государства. Об этом заявил Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин на пленарной сессии «Цифровая трансформация.Траектории технологического развития».
Председатель Правительства Татарстана поприветствовал участников от имени Президента РТ Рустама Минниханова.
«Приятно видеть, что с каждым годом конференция ЦИПР становится более мощной интеллектуальной площадкой для диалога представителей отраслей промышленностей, оборонного комплекса, информационных технологий, венчурных инвесторов и государства», — отметил Песошин.
В Республике Татарстан активно развивается инфраструктура связи, тестируется автоматизация сбора данных приборов учета в жилищно-коммунальном хозяйстве. На базе университета «Иннополис» создан центр робототехники, который будет создавать новые продукты для многих отраслей промышленности, а также для развития беспилотного летательного аппарата и наземного транспорта, подчеркнул Премьер-министр РТ.
Песошин выразил надежду на то, что участники конференции помогут реализовать проекты в сфере цифровой индустрии.
«Сегодня здесь на инновационной площадке здесь будут продемонстрированы инновационные технологии для решения прикладных задач, ориентированных на потребности государства, безопасности и населения. Я уверен, что все участники конференции смогут внести весомый вклад в реализацию перспективных проектов в сфере цифровой индустрии», — резюмирован Премьер-министр РТ.
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