Запрет на въезд 49 россиянам из эстонского «списка Магнитского» доказывает, что Таллин продолжает откровенно антироссийский курс, уверены в МИД РФ.

(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). В России закрыли въезд «особо русофобски» настроенным эстонцам. Данный шаг стал ответом на то, что Эстония запретила въезд в страну 49 россиянам из «списка Магнитского». Об этом заявил заместитель директора Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ Артем Кожин, сообщает пресс-служба ведомства.

В МИД России уверены, что решение Таллина доказывает: Эстония продолжает откровенно антироссийский курс, который наносит прямой ущерб двусторонним отношениям.

«Соответствующие меры будут предприняты и в отношении Латвии, также присоединившейся к этой провокационной антироссийской линии», – отмечается в сообщении внешнеполитического ведомства.

Эстония приняла так называемый «закон Магнитского» еще в декабре 2016-го, однако до весны этого года власти страны не вводили санкции против людей, упомянутых в «списке Магнитского».