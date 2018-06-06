Гройсман предложил уволить министра финансов Украины

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(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил Верховной Раде уволить министра финансов страны Александра Данилюка. О направлении соответствующего представления в парламент политик написал на своей странице в Facebook’е.
Гройсман объяснил свое решение тем, что после конфликта на заседании кабинета Данилюк якобы позволил себе действия, несовместимые с дальнейшим пребыванием в составе Правительства. При этом он добавил, что министр распространил искаженную информацию среди зарубежных партнеров Украины и это могло поставить под угрозу результаты предстоящих переговоров с Европейским Союзом.
«К сожалению, Александр Данилюк не внес корректив в выбранную им линию поведения и после обсуждения этой ситуации с членами правительственной команды», – подчеркнул Владимир Гройсман и заметил, что вопрос замены главы Минфина должен быть решен без проволочек.
Как отмечает «Украинская правда», 23 мая Данилюк на заседании Кабинета министров пытался добиться назначения своего советника Яны Бугримовой на должность заместителя министра. Видеотрансляция совещания была прервана, но очевидцы позднее рассказали, что после перепалки министру финансов отказали в исполнении просьбы. Позднее тот направил письмо в «Большую семерку», где изложил свое видение ситуации.
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