ДТП произошло сегодня утром возле села Елгабаш в Муслюмовском районе республики.

(Казань, 6 июня, «Татар-информ). «Лада» лишилась переда после столкновения с бензовозом в Татарстане, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о серьезном ДТП возле села Елгабаш в Муслюмовском районе республики пришло сегодня в 09:50 на единый номер вызова экстренных служб 112.

Прибывшие к месту аварии сотрудники ПСЧ №123 обнаружили, что участниками ДТП стал бензовоз «КАМАЗ», под управлением 28-летнего мужчины, и «Лада» 9-й модели, за рулем которой находился 27-летний водитель. От удара «девятку» отбросило на обочину, после чего она съехала в кювет.

Чтобы исключить возгорание, спасатели отключили аккумулятор у разбитой легковушки.

В результате аварии пострадали водитель и пассажир «Лады». Врачи скорой помощи диагностировали у пострадавших травмы грудной клетки и поясницы.