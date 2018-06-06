В Тетюшах масштабно отметили день рождения Пушкина

На праздник под открытым небом собрались школьники, воспитанники детских садов, родители с маленькими детьми, жители и гости города.

(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). В центральном парке Тетюш состоялось приуроченное к 218-летию со дня рождения поэта Александра Пушкина праздничное мероприятие «Тебя, как первую любовь, России сердце не забудет». Об этом пишет местная газета «Авангард».

На праздник под открытым небом собрались школьники, воспитанники детских садов, родители с маленькими детьми, жители и гости города.

По аллеям парка с утра прогуливались актеры в образе Александра Пушкина и его супруги Натальи Гончаровой. Они были одеты в наряды, выдержанные в стиле того времени.

Сотрудники библиотеки представили экспозицию книг классика. На импровизированной сцене в виде сказочного Лукоморья гости праздника могли прочесть стихи Пушкина. Рядом был накрыт стол с самоварами, бубликами, медом, вареньем и другими угощениями.

Социальные работники организовали мастер-классы, а журналисты предлагали желающим исполнить песни и процитировать отрывки из произведений поэта. В завершение на летней сцене артисты самодеятельности и воспитанники образовательных учреждений дали праздничный концерт.