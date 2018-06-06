Метшин рекомендовал депутатам не поднимать рейтинг на вопросе генплана

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Фото: kzn.ru
(Казань, 6 июня, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Перевод земельного участка на улице Шоссейная из рекреационно-ландшафтной зоны в зону жилой застройки стал предметом спора между мэром Казани Ильсуром Метшиным и депутатом Казанской городской Думы от КПРФ Алексеем Серовым.
Внесение изменений в карту зон градостроительных регламентов было включено в повестку дня сегодняшней 27-й сессии Казгордумы III созыва. Депутаты выслушали доклад о переводе участка площадью 0,89 га по улице Шоссейная из рекреационно-ландшафтной зоны в зону обслуживания населения и о переводе участка площадью 807 кв. м, расположенного по адресу: ул. Гривская, д. 55, из зон индивидуальной жилой застройки и рекреационно-ландшафтной в зону обслуживания населения. Об этом рассказала начальник Управления архитектуры и градостроительства исполкома Казани Ирина Дябилкина.
Ситуация вызвала недоуменный вопрос у депутата Алексея Серова: «Как этот участок, который на Гривке, 1 га почти, мог пробиться на сессию, когда у нас в городе нехватка зеленых зон, и мы везде об этом говорим? Целый гектар в центре города, в прибрежной зоне, там парк находится, а мы так легко его отдаем под застройку».
Дябилкина парировала удар, сообщив, что на этой территории «долгие годы хранились реагенты и песчаная смесь для обработки дорог». «Там нет зеленых насаждений. В рамках нового генплана здесь по проекту планируется застройка. Город видит такое развитие», – сказала начальник Управления архитектуры и градостроительства.
Тогда Серов затронул проблему инфраструктуры: «Мы ведь знаем, где это находится, сколько там будет людей жить. Потом эти люди будут требовать: "Дайте нам садик, дайте нам школу, сделайте нам дороги". Вся эта инфраструктура ляжет на город».
В спор Дябилкиной и Серова вмешался мэр Казани Ильсур Метшин. Он попросил депутата Казагордумы не вводить коллег в заблуждение и сказал, что разрешение на застройку «без детских садов, без парковой зоны, без благоустройства, без строительства дорог» никто никому не дает. По словам главы города, участки в районе Гривской и Шоссейной улицы – это «помойка, на которую у республиканского и городского бюджета денег в таком объеме не хватает».
«Как это в городе называется? "Грязнушка", если вы хорошо город знаете. Так она и живет. Уже 70 лет она называется "Грязнушка", и мы там пытаемся всеми силами реанимировать эту территорию, убрать эти промбазы, расчистить русло Казанки, включить какие-то деньги по федеральной программе, республиканские, городские. Мы не можем вечно "Салават Купере" строить», – заметил мэр.
Метшин констатировал, что такие решения принимаются «не от хорошей жизни», но на это приходится идти. «Мы все хотим жить в благоустроенном, красивом и безопасном городе. Для этого и принимается новый генплан в интересах большинства», – добавил он.
Проект нового генплана Казани опубликован в сборнике документов исполкома города от 26 апреля. Он регламентирует развитие столицы РТ до 2035 года. Публичные слушания по нему проходят с 29 мая по 6 июня.
«Коллеги, не надо политизировать ситуацию и поднимать свой рейтинг на этих вопросах», – попросил Ильсур Метшин.
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