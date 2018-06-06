В рамках параллельной программы Летний книжный фестиваль представит встречи и кинопоказы

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Фото: Ольга Голыжбина/архив
(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). 10 и 11 июня Летний книжный фестиваль представит активности, проходящие в рамках Летнего книжного фестиваля, но за пределами парка «Черное озеро». Об этом сообщает пресс-служба Центра современной культуры «Смена».
Оба дня в «Смене» будут идти фильмы Марины Разбежкиной – документалиста и арт-директора кинофестиваля «Рудник». Зрителям покажут ее ранние ленты «Конец пути» и «Успение», а также «Время жатвы», «Оптическую ось» и «Просто жизнь», который режиссер Виталий Манский охарактеризовал как «один из лучших фильмов периода перехода документального кино в реальность».
На третьем этаже «Смены» будут организованы мастер-классы для журналистов, социологов и всех, кто хочет писать характерные и точные тексты.
10 июня социолог Дмитрий Рогозин, вдохновитель форума «Профессия – полевой интервьюер», устроит встречу, посвященную методам проведения полевого интервью. Участники узнают, как выстраивать беседу с тем, кто не хотел бы ее вести; как записывать, кодировать и интерпретировать получаемую информацию, а также услышат много историй из «полей».
И в воскресенье, и в понедельник будет работать Уличная лаборатория для детей и подростков от Yes!Nauka. Также будет открыта музыкальная исследовательская студия Playtronica для всех, кто увлекается звукоизвлечением из того, что есть под руками. Юные гости фестиваля смогут записать собственный танцевальный трек – настучать бит на овощах.
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