Рустам Минниханов и Минтимер Шаймиев возложили цветы к памятнику Пушкину в Казани

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Фото: Ильнар Тухбатов
(Казань, 6 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Президент Татарстана Рустам Минниханов и Государственный советник РТ Минтимер Шаймиев возложили цветы к памятнику великому русскому поэту Александру Пушкину в Казани.
В церемонии также приняли участие руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров, заместитель Председателя Госсовета РТ Римма Ратникова, министр образования и науки РТ Рафис Бурганов, министр культуры РТ Ирада Аюпова, мэр Казани Ильсур Метшин и другие официальные лица.
Сегодня в Татарстане проходят мероприятия, посвященные Дню русского языка и 219-летию со дня рождения Пушкина.
Основные торжества в этот день традиционно устраиваются у памятника Пушкину возле Татарского академического государственного театра оперы и балета имени М. Джалиля. Ежегодно поэтический митинг собирает деятелей культуры, представителей общественных организаций, учащихся и просто поклонников классика.
День русского языка был учрежден ООН в 2010 году и отмечается в день рождения Александра Пушкина. В России празднование Дня русского языка установлено указом Президента России от 6 июня 2011 года.
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