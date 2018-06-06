Министр экономики Татарстана стал членом совета директоров «Казаньоргсинтеза»

В новый состав совета директоров публичного акционерного общества вошли десять человек.

(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). Министра экономики Татарстана Фарида Абдулганиева избрали членом совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез». Всего в него вошли десять человек. Об этом стало известно на годовом собрании акционеров предприятия.

Председателем совета стал заместитель генерального директора ОАО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов.

Помимо Абдулганиева членами совета директоров стали министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов, первый заместитель генерального директора АО «Связьинвестнефтехим» Сергей Алексеев, заместитель генерального директора ОАО «ТАИФ» Владимир Пресняков и другие.

На основании специального права («золотой акции») в состав совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» включен представитель государства – помощник Президента РТ Ринат Сабиров.