Ордена и медали получат и жители Башкортостана, Удмуртии, Самарской, Оренбургской, Нижегородской, Кировской и Саратовской области и Пермского края.

(Казань, 6 июня, «Татар-информ). Полпред Президента РФ Михаил Бабич вручит государственные награды жителям Татарстана, сообщает пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО.

Орденами и медалями за значительный вклад в развитие страны будут награждены 13 жителей Приволжья: из Татарстана, Башкортостана, Удмуртии, Самарской, Оренбургской, Нижегородской, Кировской и Саратовской областей и Пермского края. Пятерым гражданам буду присвоены почетные звания за заслуги в различных отраслях.

Михаил Бабич наградит многодетных родителей, инженеров, деятелей науки, культуры и образования и работников промышленных предприятий. Также почетная государственная награда будет вручена 15-летнему мальчику из Оренбургской области, который, рискуя жизнью, спас утопающего ребенка.