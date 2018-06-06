Руководство предприятия не выплачивало заработную плату 206 рабочим в течение трех месяцев.

(Казань, 6 июня, «Татар-информ). Чистопольский хлебозавод задолжал своим сотрудникам более 5 млн рублей зарплаты, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

Следователям удалось установить, что руководство АО «Чистопольский хлебозавод» с марта по май 2018 года не выплачивало работникам предприятия заработную плату. За это время долг по зарплате составил 5,7 млн рублей.

Вместо погашения долга перед сотрудниками руководство предприятия отправляло денежные средства на иные нужды.

В отношении неустановленных должностных лиц СК возбудил уголовное дело по статье «Невыплата заработной платы свыше двух месяцев».

На данный момент местонахождение руководителя хлебозавода неизвестно. На предприятии ведутся обыски и изымается вся документация. Следователи допрашивают потерпевших.



