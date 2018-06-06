В новом эпизоде «Простоквашино» герои победили коровью депрессию

Состоялась премьера третьего эпизода нового мультфильма «Простоквашино» под названием «Сезон дождей».

(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). Киностудия «Союзмультфильм» выпустила третью серию нового «Простоквашино» под названием «Сезон дождей», в которой персонажи мультика борются с затяжной коровьей депрессией. Видео опубликовано на YouTube-канале студии.

В новом эпизоде мультфильма в деревню Простоквашино приходят проливные дожди. Погода сказывается на настроении коров, которые перестают давать молоко. Развеселить коров решают попытаться Шарик и Матроскин, пока дядя Федор занят уроками. Персонажи мультсериала разрисовывают коровник под солнечные Карибские острова, превращают холодильник в солярий и готовят вкусные напитки. Настроение коров настолько улучшается, что теперь они в ударных дозах дают топленое молоко.



Поклонники мультсериала сочли, что эта серия намного интереснее предыдущей. Во втором эпизоде прозвучала сексистская шутка, обидевшая представительниц слабого пола. Дим Димыч обвинил супругу в том, что ей нужно было выбирать навигатор с мужским голосом, так как навигатор с женским путает левое и правое направления.



«Любой мультфильм это шедевр, только знаток тонкого юмора может оценить по достоинству работу мультипликаторов», «По сравнению с прошлыми двумя сериями эта намного уже интереснее», «Крутой мультик! Продолжение классное вышло!!!», «Новая серия. Младшая просто класс. Кот и Шарик изменились. Дядя Федор еще умнее стал», – высказали свое мнение поклонники.